Mientras se alarga la guerra de Ucrania ¿qué es la OTAN y qué está haciendo para ayudarla?

Archivo - Soldados estadounidenses, que forman parte de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) dirigida por la OTAN, caminan frente a un helicóptero estadounidense Chinook en Shindand, al oeste de Kabul, Afganistán, el 28 de enero de 2012. (AP Foto/Hoshang Hashimi, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.