México se posiciona tras protestas: ni gentrificación ni xenofobia. Pero faltan soluciones

Un tendedero improvisado muestra un cartel de protesta durante una manifestación contra la gentrificación, ya que el aumento de trabajadores remotos ha incrementado los precios y la demanda de vivienda en barrios como Condesa y Roma, en la Ciudad de México, el viernes 4 de julio de 2025. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.