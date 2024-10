México: renuncian presidenta de la Suprema Corte y otros cinco ministros por reforma judicial

La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, asiste a la ceremonia de toma de posesión de Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México en el Congreso en Ciudad de México, el martes 1 de octubre de 2024. Piña y otros cinco ministros del alto tribunal presentaron el miércoles 30 de octubre de 2024 sus renuncias, en cumplimiento de la controversial reforma judicial que los obliga a dejar sus cargos si no van a competir en las elecciones judiciales. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved