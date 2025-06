México evalúa los daños causados por Erick, que deja al menos un muerto por crecida de los ríos

Un joven camina entre los escombros dejados por el huracán Erick a su paso cerca de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, México, el 19 de junio de 2025. (AP Foto/Luis Alberto Cruz) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Residentes retiran los escombros que dejó a su paso el huracán Erick, cerca de Charco Redondo, en el estado de Oaxaca, México, el 19 de junio de 2025. (AP Foto/Luis Alberto Cruz) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una persona quita arena de una lancha que fue llevada a la orilla como medida de precaución luego de que el huracán Erick azotó Puerto Escondido, el jueves 9 de junio de 2025, en el estado de Oaxaca, México. (AP Foto/Luis Alberto Cruz) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved