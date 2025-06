Menos gasto, precios altos y pocos sacrificios de animales en las celebraciones de Eid al-Adha

Muslmanes rezan por el Eid al-Adha en la avenida Moskovsky durante la celebración de la fiesta en San Petersburgo, Rusia, el 6 de junio de 2025. (AP Foto/Dmitri Lovetsky) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La imagen de un vendedor en un mercado de ganado, reflejada en un charco de agua mientras espera compradores, antes de la fiesta musulmana del Eid al-Adha, en Daca, Bangladesh, el 5 de junio de 2025. (AP Foto/Mahmud Hossain Opu)

Muslmanes rezan por el Eid al-Adha en una calle de Yakarta, Indonesia, el 6 de junio de 2025. (AP Foto/Dita Alangkara)

Comerciantes de ganado afganos muestran los animales que están a la venta previo al Eid al-Adha, en Kabul, Afganistán, el viernes 6 de junio de 2025. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Varias personas compran animales vivos en un mercado de ganado en Aïn Oussera, Argelia, el 5 de junio de 2025, mientras musulmanes de todo el mundo celebran el Eid al-Adha sacrificando animales para conmemorar la leyenda coránica sobre la disposición de Ibrahim a sacrificar a su hijo Ismail como acto de obediencia a Dios. (AP Foto/Fateh Guidoum)