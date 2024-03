Médicos surcoreanos celebran una marcha masiva contra un plan del gobierno de formar más doctores

Médicos organizan una manifestación contra la política médica del gobierno en Seúl, Corea del Sur, el domingo 3 de marzo de 2024. Miles de médicos veteranos marcharon el domingo en Seúl para expresar su apoyo a los médicos en prácticas, que llevan casi dos semanas en huelga por un plan del gobierno de incrementar de forma drástica el número de plazas en las facultades de medicina. (AP Foto/Ahn Young-joon) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.