"Me cobija la tranquilidad de mi inocencia", dice fiscal colombiana a detención emitida en Guatemala

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, que fue jefa de investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, de la ONU, en una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, el martes 3 de junio de 2025, después de que una corte guatemalteca emitiera órdenes de detención contra ella y el exministro de Defensa colombiano Iván Velásquez, quien fue líder de la misión. (AP Foto/Iván Valencia)