Matan a un infante de Marina en Camp Lejeune, hay un segundo infante de marina detenido

ARCHIVO - Un cartel en el acceso principal de la base de infantería de marina Camp Lejeune a las afueras de Jacksonville, Carolina del Norte, el 29 de abril de 2022. Un infante de Marina murió en un homicidio en Camp Lejeune el miércoles 18 de octubre de 2023 por la noche y había un segundo infante de marina detenido como sospechoso, según indicó la base.. (AP Foto/Allen G. Breed, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved