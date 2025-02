Manifestantes recuerdan 100 días de colapso fatal de cornisa en Serbia

Personas bloquean el tránsito en silencio para recordar a las 15 personas que murieron después de que una cornisa de concreto en una estación de tren se derrumbó en noviembre, para exigir que alguien se haga responsable de la tragedia, en Belgrado, Serbia, el viernes 17 de enero de 2025. (AP Foto/Darko Vojinovic) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved