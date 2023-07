Malasia cancela festival musical por insultos a las leyes antigay

ARCHIVO - Matty Healy, de la banda británica The 1975, actúa en el Festival Musical de Reading, Inglaterra, 28 de agosto de 2022. El gobierno de Malasia ha cancelado un festival musical después que el vocalista de la banda británica The 1975 fustigó las leyes antigay del país y besó a un compañero durante su actuación. (Foto by Scott Garfitt/Invision/AP, file) Invision