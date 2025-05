Maduro exige la repatriación a Venezuela de una niña separada de sus padres deportados desde EEUU

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, con un cartel con la imagen de Maikelys Espinoza, una niña de dos años en custodia de Estados Unidos después de que sus padres fueran deportados de forma separada, en un acto por el Día de los Trabajadores en Caracas, Venezuela, el jueves 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved