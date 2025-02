Los tres estados bálticos se desconectan de red soviética para unirse al sistema energético europeo

Una pantalla ubicada cerca del Museo de Energía y el puente Mindaugas indica que el 8 de febrero los estados bálticos se desconectarán de la red eléctrica rusa para sincronizarse con la Europa continental, en Vilna, Lituania, el 4 de febrero de 2025. (AP Foto/Mindaugas Kulbis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.