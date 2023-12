Los egipcios eligen presidente, con una victoria asegurada para El Sisi

Un minibús pasa bajo un cartel en apoyo del presidente de Egipto, Abdul Fatá el Sisi, para las elecciones presidenciales, en El Cairo, Egipto, el domingo 10 de diciembre de 2023. Los egipcios empezaron a votar el domingo en unas elecciones presidenciales en las que El Sisi, que no enfrentaba a ningún rival serio, ganaría con certeza otro mandato, lo que le mantendría en el poder hasta 2030. (AP Foto/Amr Nabil) Copyright 2023The Associated Press. All rights reserved