Los alebrijes, un arte popular que echa a volar los sueños de los mexicanos

El artista mexicano Israel Mondragón coloca la cabeza de su alebrije en su taller para el desfile anual en Ciudad de México, el jueves 19 de octubre de 2023. Los alebrijes representan criaturas fantásticas y están hechos de cartón pintado con llamativos colores. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un perro sin pintar hecho de cartón espera a secarse en el taller del artista mexicano Israel Mondragón para el desfile anual en Ciudad de México, el jueves 19 de octubre de 2023. Los alebrijes representan criaturas fantásticas y están hechos de cartón pintado con llamativos colores. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un detalle de un alebrije creado por el artista mexicano Israel Mondragón, en su taller para el desfile anual en Ciudad de México, el jueves 19 de octubre de 2023. Los alebrijes representan criaturas fantásticas y están hechos de cartón pintado con llamativos colores. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El artista mexicano Israel Mondragón pinta uno de sus alebrijes en su taller para el desfile anual en Ciudad de México, el jueves 19 de octubre de 2023. Los alebrijes representan criaturas fantásticas y están hechos de cartón pintado con llamativos colores. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un alebrije creado por el artista mexicano Israel Mondragón, en su taller en Ciudad de México, el jueves 19 de octubre de 2023. Los alebrijes representan criaturas fantásticas y están hechos de cartón pintado con llamativos colores. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Alebrijes creados por el artista mexicano Israel Mondragón, en su taller, listos para el desfile anual en Ciudad de México, el jueves 19 de octubre de 2023. Los alebrijes representan criaturas fantásticas y están hechos de cartón pintado con llamativos colores. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El artista mexicano Israel Mondragón, en su taller mientras se prepara para el desfile anual de alebrijes en Ciudad de México, el jueves 19 de octubre de 2023. Los alebrijes representan criaturas fantásticas y están hechos de cartón pintado con llamativos colores. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.