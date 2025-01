LO ÚLTIMO: confuso episodio en torno a Machado en jornada marcada por protestas en Venezuela

Opositores del presidente venezolano Nicolás Maduro se manifiestan el día antes de su toma de posesión para un tercer mandato en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una pancarta de campaña del presidente Nicolás Maduro adorna un edificio en Caracas, Venezuela, el miércoles 8 de enero de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Seguidores del gobierno, a la derecha, se enfrentan a un opositor al presidente Nicolás Maduro en una manifestación convocada por la oposición un día antes de la toma de posesión presidencial, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una opositora del presidente venezolano Nicolás Maduro con un cartel que califica su gobierno de dictadura, en una protesta de respaldo a la oposición venezolana fuera de la embajada de ese país en Ciudad de México, el jueves 9 de enero de 2024, un día antes de la toma de posesión de Maduro para un tercer mandato. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Opositores al presidente venezolano Nicolás Maduro protestan el día antes de su toma de posesión para un tercer mandato en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los opositores del presidente venezolano Nicolás Maduro protestan el día antes de su toma de posesión para un tercer mandato en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Las fuerzas de seguridad patrullan junto a los opositores del presidente venezolano Nicolás Maduro que se manifiestan el día antes de su toma de posesión para un tercer mandato en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved