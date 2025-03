Líderes militares abordan misión de paz para Ucrania mientras se negocia un alto el fuego parcial

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en el palacio presidencial en Helsinki, Finlandia, el miércoles 19 de marzo de 2025. (Heikki Saukkomaa/Lehtikuva via AP) Lehtikuva

El primer ministro británico Keir Starmer declaró que no sabía si habría un acuerdo de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, pero “estamos dando pasos en la dirección correcta” mientras una “coalición de los dispuestos” encabezada por el Reino Unido y Francia entra en una “fase operativa”.

“Es crucialmente importante que hagamos ese trabajo, porque una cosa sabemos con certeza: un acuerdo que no tenga nada que lo apuntale es algo que (el presidente ruso Vladimir) Putin violará”, advirtió.

Ucrania y Rusia acordaron en principio el miércoles un alto el fuego limitado después de que el presidente estadounidense Donald Trump hablara con los gobernantes de esos países esta semana, aunque aún está por verse cuándo podría entrar en vigor y qué posibles blancos no se podrían atacar.

En declaraciones en Noruega el jueves, Zelenskyy dijo que, aunque originalmente deseaba un alto el fuego más amplio, estaba comprometido a trabajar con Estados Unidos para detener el envío de armas dirigidas a instalaciones civiles y de generación de energía.

“Planteé este tema con el presidente Trump y dije que nuestra parte identificaría lo que consideramos infraestructura civil”, declaró Zelenskyy. “No quiero que haya ningún malentendido sobre lo que las partes están acordando”.

El acuerdo tentativo para limitar parcialmente la guerra de tres años llegó después de que Putin rechazara la petición de Trump para que hubiera un alto el fuego completo de 30 días. La dificultad para lograr que las partes dejen de atacar la infraestructura energética del otro resalta los retos que enfrentará Trump al intentar cumplir su promesa de campaña de poner fin rápidamente a la guerra.

Negociadores de Moscú y de Estados Unidos se reunirán el lunes en Riad, Arabia Saudí, dijo el asesor de asuntos exteriores de Putin, Serguei Ushakov, a agencias de noticias rusas.

Zelenskyy indicó que su equipo también se reuniría con Estados Unidos en Arabia Saudí para hablar sobre cuestiones técnicas, y luego Washington fungirá de intermediario para llevar a cabo una “diplomacia itinerante” entre Kiev y Moscú.

A pesar de las negociaciones, ambas partes se lanzaron cientos de ataques con drones durante la noche. Varias personas resultaron heridas y se dañaron edificios.

Kropyvnytskyi, una ciudad del centro de Ucrania, enfrentó su mayor ataque en lo que va de la guerra cuando aproximadamente cuatro docenas de drones hirieron a 14 personas, entre ellas una pareja que sufrió quemaduras graves, además de dañar casas y apartamentos.

“En un giro cruel, drones enemigos golpearon la calle Myru (‘Paz’)”, declaró Andrii Raikovych, jefe del gobierno regional.

Más de 50 drones fueron interceptados en la región rusa de Saratov —el mayor ataque de este tipo en el área—, lo que rompió ventanas en un hospital y causó daños en dos jardines de infantes, una escuela y unas 30 casas, informó el gobernador Roman Busargin. Los ataques se centraron en Engels, una ciudad industrial cercana a la la principal base rusa de bombarderos estratégicos con capacidad nuclear.

En su cálculo más reciente, el Ministerio de Defensa del Reino Unido indicó que las fuerzas rusas sufrieron 900.000 bajas —cifra que incluye unos 250.000 muertos— desde que Moscú invadió Ucrania hace tres años. La cifra representa un aumento de 200.000 con respecto a un cálculo en otoño.

Las estimaciones occidentales sobre las pérdidas de las partes en la guerra han variado y no pudieron ser verificadas de manera independiente.

Las bajas de guerra han sido un secreto muy bien guardado en Rusia. Las cifras más recientes del Ministerio de Defensa son de 2023, cuando reportó 6.000 muertes, lo cual fue considerado poco confiable.

El Reino Unido no publicó una estimación similar para las bajas ucranianas. Zelenskyy dijo a NBC News el mes pasado que más de 46.000 soldados murieron y más de 350.000 resultaron heridos. Esas cifras no pudieron ser confirmadas de manera independiente y podrían ser inferiores a las reales.

Si llega la paz a Ucrania, no está claro qué tamaño podría tener el contingente para ayudar a imponerla. Las autoridades han mencionado cifras de entre 10.000 y 30.000 efectivos como parte de lo que se ha denominado una “fuerza de aseguramiento”.

Sólo el Reino Unido y Francia han dicho estar dispuestos a enviar soldados, aunque Australia, Canadá, Francia y Finlandia dicen estar abiertos a participar de alguna manera.

En la reunión del jueves, que involucró a 31 países, Starmer señaló que la planificación se dividió en cuatro áreas: “el mar en un escenario, el cielo, obviamente la tierra y las fronteras, y la regeneración”.

Rusia ha dicho que no aceptará soldados de países de la OTAN en suelo ucraniano. Y Trump no ha dado señales de que Washington garantice poder de fuego de reserva en caso de que se viole la tregua. Starmer considera que el plan no funcionará sin ese “respaldo” de Estados Unidos.

Jack Watling, investigador sénior en el centro de estudios militares RUSI, indicó el jueves que el propósito de la fuerza militar occidental sería “darle a Ucrania la confianza de que una violación del alto el fuego llevaría a los rusos a tener que enfrentarse a fuerzas europeas, y en particular al poder aéreo europeo”.

Además de la reunión en Inglaterra, gobernantes de la UE en Bruselas planean hablar con Zelenskyy sobre las necesidades de seguridad de Ucrania durante una reunión acerca del aumento del gasto en defensa, luego de que el gobierno de Trump señalara que Europa debe hacerse cargo de su propia seguridad.

Se prevé que la comisión presupuestaria del Parlamento alemán decida el viernes liberar hasta 3 mil millones de euros (3,3 mil millones de dólares) en financiación adicional para la ayuda militar alemana a Ucrania este año. Esto ocurrió después de que el Parlamento votara en favor de flexibilizar las reglas de deuda de Alemania para el gasto militar y de seguridad.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que los planes europeos para aumentar el gasto militar entraban en conflicto con los intentos de Putin y Trump para alcanzar un acuerdo de paz.

“Europa se ha comprometido con la militarización y se ha convertido en una de las partes de la guerra”, agregó Peskov.

Los residentes de Kiev expresaron una mezcla de optimismo, escepticismo y confusión sobre un posible alto el fuego.

La contadora Olena Morozova señaló que espera que Putin acepte los términos de un acuerdo de paz, mientras que Volodymyr Zakusylo, un jubilado, dijo que no confiaba en Trump y que pensaba que Rusia incumpliría cualquier acuerdo.

Natalia Volkotrub, una doctora, expresó que no sabe qué pensar luego de que Moscú traicionó a Ucrania al no proporcionar la protección que ofreció cuando Kiev acordó renunciar a sus armas nucleares tras el derrumbe de la Unión Soviética en 1991.

“Renunciamos a nuestras armas y se nos prometió paz y protección”, recordó. “Pero hasta el día de hoy, todas las promesas han sido incumplidas”.

___

Lawless reportó desde Londres. Bela Szandelszky y Yehor Konovalov en Kiev, Dasha Litvinova en Tallin, Estonia, Geir Moulson en Berlín; Lorne Cook en Bruselas, y Brian Melley en Londres contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press