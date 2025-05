León XIV promete esforzarse por la paz en regiones donde se persigue a los cristianos

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

“Doy gracias a Dios por esos cristianos —tanto orientales como latinos— que, sobre todo en Oriente Medio, perseveran y se quedan en su tierra natal, resistiendo la tentación de abandonarlas”, apuntó. “A los cristianos se les debe dar la oportunidad, y no solo en palabras, de permanecer en sus tierras con todos los derechos necesarios para una existencia segura”.

La audiencia estaba formada por una mezcla de fieles de todo el mundo, con banderas libanesas y ucranianas y peregrinos ululando.

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press