Las elecciones en España ofrecen una imagen borrosa del éxito y el fracaso de sus líderes

El líder del Partido Socialista y actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, saluda a sus seguidores ante la sede del partido en Madrid, España, el domingo 23 de julio de 2023. (AP Foto/Emilio Morenatti)

Alberto Feijóo, en el centro, líder del conservador Partido Popular, saluda a sus partidarios ante la sede del partido tras las elecciones generales en España, en Madrid, el lunes 24 de julio de 2023. (AP Foto/Manu Fernández)

El líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, saluda a sus seguidores en la sede de la formación durante la noche electoral, el 23 de julio de 2023, en Madrid. (AP Foto/Andrea Comas)