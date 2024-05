La policía danesa prohíbe temporalmente el grupo de motociclismo Bandidos

ARCHIVO - Miembros del grupo Bandidos esperan ante una corte en Muenster, en el oeste de Alemania, el 10 de junio de 2008. La policía danesa dijo el miércoles 22 de mayo de 2024 que emitiría un veto inmediato y temporal de la rama danesa del club de motociclismo Bandidos debido a su comportamiento violento. (AP Foto/Roberto Pfeil, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.