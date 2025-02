La larga espera de EEUU por el capo mexicano Caro Quintero que se resolvió en horas

Frank Tarantino II, agente especial de la DEA --al centro, en primer plano--, habla en una conferencia de prensa frente a un tribunal federal el viernes 28 de febrero de 2025, en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York, tras la lectura de cargos a los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes. (AP Foto/Seth Wenig) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.