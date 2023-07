La Fiscalía de Guatemala allana por segunda vez la sede del tribunal electoral

La fiscal Cinthia Monterroso es escoltada por la policía en la ejecución de un allanamiento al Tribunal Supremo Electoral en Ciudad de Guatemala, el jueves 20 de julio de 2023. Es el segundo allanamiento al ente electoral que la Fiscalía del país centroamericano desarrolla tras haberse confirmado los resultados de las elecciones presidenciales del 25 de junio. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.