Kenianos lloran al gigante de la literatura africana Ngũgĩ wa Thiong’o

"Su patriotismo es innegable, e incluso aquellos que no están de acuerdo con él admitirán que el discurso del Prof. Thiong’o siempre surgió de una búsqueda profunda y sincera de la verdad y la comprensión, sin malicia, odio ni desprecio", escribió Ruto en X.

Macharia Munene, profesor de historia y relaciones internacionales en la Universidad Internacional de Estados Unidos-África en Nairobi, dijo a The Associated Press el jueves que los escritos de Ngũgĩ eran "contundentes" pero también una "verdadera reflexión de la sociedad". Munene lamentó que Thiong’o no recibiera el Nobel de Literatura a pesar de varias nominaciones.