Juzgan en Rusia a mujer por atentado en que murió bloguero militar

Darya Trepova, sospechosa de una explosión que mató a un conocido bloguero militar ruso, asiste a una audiencia en la Corte Militar del 1er Distrito Occidental en San Petersburgo, Rusia, miércoles 15 de noviembre de 2023. Trepova, de 26 años, está acusada del atentado en que murió el bloguero militar Vladlen Tatarsky. (AP Foto/Dmitri Lovetsky) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.