Justicia de Ecuador ratifica prisión para exvicepresidente Jorge Glas, al rechazar un habeas corpus

ARCHIVO - El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, entra en la sala de audiencia en la Corte Suprema para apelar la sentencia de seis años de prisión por asociación ilícita relacionada con el escándalo de Odebrecht en Quito, Ecuador, el 23 de mayo de 2018. La justicia de Ecuador le denegó el lunes 8 de julio de 2024 un recurso de habeas corpus, que paga dos condenas por corrupción, por lo que deberá permanecer en una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.