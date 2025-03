Jubilados vuelven a movilizarse en Argentina en medio de estricto operativo de seguridad

Adriana Reygadas, de 71 años, golpea cacerolas frente al Congreso durante una protesta por el aumento de las pensiones y contra las medidas de austeridad implementadas por el gobierno de Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de marzo de 2025. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un jubilado protesta exigiendo pensiones más altas y contra las medidas de austeridad impuestas por el gobierno de Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 19 de marzo de 2025. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes protestan exigiendo pensiones más altas para los jubilados y oponiéndose a las medidas de austeridad impuestas por el gobierno de Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 19 de marzo de 2025. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La jubilada Delia Serrizuela (derecha) se sienta en una acera durante las protestas que exigen pensiones más altas y se oponen a las medidas de austeridad impuestas por el gobierno de Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 19 de marzo de 2025. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Graciela Baum, jubilada, golpea una barrera policial durante las protestas que exigen pensiones más altas y se oponen a las medidas de austeridad impuestas por el gobierno de Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 19 de marzo de 2025. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved