Jóvenes líderes indígenas en Cauca, Colombia, se reúnen para resistir y elegir nuevas voces

“Yo le decía a mi familia, estoy dispuesta a arriesgar… Lo mío es la huerta y estoy dispuesta a entregar mi vida y la muerte. Si lo haría, algún día lo haría defendiendo la vida y el territorio y hablando, conversando, orientando”, dijo a The Associated Press durante la asamblea. ”

“Si llega la muerte, no me asusta. Lo que me asusta es dejar a estos jóvenes desprotegidos”.