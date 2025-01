Joven gorila rescatado de bodega de avión se recupera en zoológico de Estambul

Zeytin, un bebé gorila macho de 5 meses que fue rescatado en el aeropuerto de Estambul, bebe leche en una sección especialmente creada de un zoológico, en Estambul, Turquía, el domingo 12 de enero de 2025. (AP foto/Khalil Hamra) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.