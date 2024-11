Japón lanza con éxito un satélite de defensa con su nuevo cohete insignia H3

Ippei Kikuta, un oficial de la agencia de adquisiciones del Ministerio de Defensa, dijo que el Kirameki No. 3 comenzará operaciones a finales de marzo después de ser trasladado a una órbita geoestacionaria designada sobre Japón y ser probado, uniéndose a otros dos satélites de banda X, Kirameki No. 1 y No. 2, que están en ubicaciones no reveladas.

El lanzamiento del lunes estaba inicialmente planeado para el 20 de octubre y se produjo después de cuatro aplazamientos debido a un fallo técnico y mal tiempo. Kato dijo que el retraso no tuvo impacto en la seguridad y actividad de defensa de Japón.

El presidente de JAXA, Hiroshi Yamakawa, dijo que se sintió “aliviado” de que el cohete H3 lograra entregar el satélite en su ubicación planeada después del retraso de dos semanas.

El lanzamiento fue el tercer vuelo exitoso consecutivo del sistema H3 después del intento de debut fallido el año pasado cuando el cohete tuvo que ser destruido con su carga.

Japón considera que una capacidad de transporte espacial estable y competitivamente comercial es clave para su programa espacial y seguridad nacional.

JAXA y su contratista principal, Mitsubishi Heavy Industries, han estado desarrollando el sistema de lanzamiento H3 como sucesor de su principal actual, H-2A, que se retirará después de un vuelo más.

MHI eventualmente tomará el control de la producción y lanzamientos de H3 de JAXA y espera hacerlo comercialmente viable reduciendo el costo de lanzamiento a aproximadamente la mitad del de H-2A. JAXA y MHI han establecido como objetivo seis lanzamientos por año.

El jefe del segmento espacial de MHI, Iwao Igarashi, dijo a los periodistas que la fortaleza del lanzamiento de cohetes japoneses es su fiabilidad y registro puntual y que el éxito del lunes fue “otro gran progreso”.

La compañía ha firmado hasta ahora múltiples acuerdos de lanzamiento H3 con operadores de satélites del Reino Unido y Francia y la agencia espacial de los Emiratos Árabes Unidos.

