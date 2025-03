Israel mata a por lo menos 85 palestinos con bombardeos en Gaza

El humo se eleva tras un bombardeo israelí en la Franja de Gaza, visto desde el sur de Israel, el miércoles 19 de marzo de 2025. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Palestinos desplazados con sus pertenencias viajan de Beit Hanoun a Jabaliya, al día siguiente de la nueva ofensiva israelí en la Franja de Gaza, el miércoles 19 d marzo de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved

Voluntarios y rescatistas utilizan una topadora para retirar escombros de un edificio golpeado por un ataque aéreo israelí en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el jueves 20 de marzo de 2025. (AP Foto/Mariam Dagga) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved