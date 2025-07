Israel insiste en mantener tropas en Gaza, complicando las negociaciones de tregua con Hamás.

Vehículos del ejército israelí transportan a un grupo de soldados y periodistas por el corredor de Morag, en el sur de Gaza, el 8 de junio de 2025. El ejército israelí invitó a reporteros a un recorrido por el Hospital Europeo en Jan Yunis. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2025 The Associated Press All rights reserved