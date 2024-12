Islandia castiga a los conservadores con victoria electoral de la oposición socialdemócrata

Kristrún Mjöll Frostadóttir, líder del partido socialdemócrata Samfylking, es entrevistada por la cadena de televisión islandesa Stöð 2, en Reikiavik, el sábado 30 de noviembre de 2024. en la fiesta de celebración tras el cierre de los colegios electorales. (AP foto/Marco di Marco) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.