Irán eleva a más de 900 el número de muertos en la guerra con Israel

Manifestantes se congregan frente a la embajada de Irán portando velas y banderas iraníes durante una protesta en honor a los generales de las fuerzas armadas iraníes, científicos nucleares y sus familiares que murieron en ataques israelíes, en Bagdad, Irak, el sábado 28 de junio de 2025. (Foto AP/Hadi Mizban) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.