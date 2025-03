Irán celebra antiguo festival del fuego antes del Año Nuevo persa mientras crece la tensión con EEUU

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Iraníes se reúnen en torno a una hoguera para celebrar el Chaharshanbe Souri, o Fiesta del Miércoles, un antiguo festival de fuego en la víspera del último miércoles del año persa, en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi)

Una mujer salta una hoguera para celebrar el Chaharshanbe Souri, o Fiesta del Miércoles, un antiguo festival de fuego en la víspera del último miércoles del año persa, en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi)

Iraníes bailan entre hogueras para celebrar el Chaharshanbe Souri, o Fiesta del Miércoles, un antiguo festival de fuego en la víspera del último miércoles del año persa, en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi)

Dos personas saltan una hoguera durante la celebración del Chaharshanbe Souri, o Fiesta del Miércoles, un antiguo festival de fuego en la víspera del último miércoles del año persa, en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi)

Iraníes bailan para celebrar el Chaharshanbe Souri, o Fiesta del Miércoles, un antiguo festival de fuego en la víspera del último miércoles del año persa, en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi)

Una mujer iraní baila durante la celebración del Chaharshanbe Souri, o Fiesta del Miércoles, un antiguo festival de fuego en la víspera del último miércoles del año persa, en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi)

Una mujer sostiene una bengala para celebrar celebrar el Chaharshanbe Souri, o Fiesta del Miércoles, un antiguo festival de fuego en la víspera del último miércoles del año persa, en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2025. Los iraníes celebran su año nuevo, o nowruz, con la llegada de la primavera. (AP Foto/Vahid Salemi)

Un hombre salta sobre una hoguera para celebrar el Chaharshanbe Souri, o Fiesta del Miércoles, un antiguo festival de fuego en la víspera del último miércoles del año persa, en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi)

Una mujer salta una hoguera con motivo del Chaharshanbe Souri, o Fiesta del Miércoles, un antiguo festival de fuego en la víspera del último miércoles del año persa, en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi)

Un iraní sostiene una bengala para celebrar el Chaharshanbe Souri, o Fiesta del Miércoles, un antiguo festival de fuego en la víspera del último miércoles del año persa, en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi)

Un grupo de personas bailan mientras celebran el Chaharshanbe Souri, o Fiesta del Miércoles, un antiguo festival de fuego en la víspera del último miércoles del año persa, en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi)

Un hombre juega con pirotecnia para celebrar el Chaharshanbe Souri, o Fiesta del Miércoles, un antiguo festival de fuego en la víspera del último miércoles del año persa, en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi)

Un hombre salta sobre un fuego de artificio para celebrar el Chaharshanbe Souri, o Fiesta del Miércoles, un antiguo festival de fuego en la víspera del último miércoles del año persa, en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2025. Los iraníes celebran su año nuevo, o nowruz, con la llegada de la primavera. (AP Foto/Vahid Salemi)

Un iraní juega con un cohete de pirotecnia mientras celebra el Chaharshanbe Souri, o Fiesta del Miércoles, un antiguo festival de fuego en la víspera del último miércoles del año persa, en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi)

Un hombre juega con fuegos artificiales durante la celebración del Chaharshanbe Souri, o Fiesta del Miércoles, un antiguo festival de fuego en la víspera del último miércoles del año persa, en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi)

Iraníes se reúnen alrededor de una hoguera para celebrar el Chaharshanbe Souri, o Fiesta del Miércoles, un antiguo festival de fuego en la víspera del último miércoles del año persa, en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi)

Una mujer salta sobre una hoguera para celebrar el Chaharshanbe Souri, o Fiesta del Miércoles, un antiguo festival de fuego en la víspera del último miércoles del año persa, en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi)

Una mujer suelta un farol de papel al aire para celebrar el Chaharshanbe Souri, o Fiesta del Miércoles, un antiguo festival de fuego en la víspera del último miércoles del año persa, en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi)