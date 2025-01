Irak arresta a exfuncionario de seguridad por ejecución de clérigo chií opositor de Saddam Hussein

ARCHIVO – Dos niños sentados frente a un mural de los clérigos chiíes Mohammad Baqir al-Sadr, izquierda, y Mohammad Sadiq al-Sadr, derecha, en Bagdad, Irak, pintado sobre un retrato del exdictador Saddam Hussein, el sábado 6 de abril de 2013. (AP Foto/Karim Kadim, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.