Indonesia: Trabajadoras domésticas realizan huelga de hambre por demora en ley para protegerlas

Una activista con el rostro cubierto grita consignas durante una protesta y huelga de hambre para exigir al Parlamento que apruebe una iniciativa para proteger a las trabajadoras domésticas, el lunes 14 de agosto de 2023, fuera del Parlamento en Yakarta, Indonesia. (AP Foto/Tatan Syuflana) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.