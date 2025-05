India disputa declaración de Trump de que tregua con Pakistán fue por incentivos comerciales

Varias personas llevan una enorme bandera tricolor durante una marcha el martes 13 de mayo de 2025, en Ahmedabad, India, para destacar el éxito de la Operación Sindoor, bajo la cual India atacó objetivos dentro de Pakistán que, según dijo, estaban afiliados con combatientes responsables de la masacre de 26 turistas el mes pasado en la Cachemira controlada por la India. (AP Foto/Ajit Solanki) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.