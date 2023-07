Incendios de motocicletas eléctricas en Cuba dispara las alarmas

Una bicicleta quemada permanece en la sala de estar de la casa de una familia tras un incendio mortal en La Habana, Cuba, el martes 4 de julio de 2023. Una familia de siete personas, incluidos dos niños, murió el 28 de junio en el incendio que se originó por la explosión del motor de una bicicleta eléctrica, según la policía. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.