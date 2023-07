Incendios en Argelia dejan 34 muertos y cientos de heridos

Gente inspecciona vehículos destruidos por las llamas en Bouira, a 100 kilómetros de Argel, 24 de julio de 2023. Al menos 25 personas han muerto a causa de los incendios, entre ellos varios soldados que ayudan a combatir las llamas en medio de fuertes vientos y temperaturas candentes. (AP Foto) Copyright 2023. The Associated Press. All rights reserved.