Incendio mortal en discoteca de Macedonia del Norte desata indignación; exigen castigo

Gente abrazada mientras espera a encender velas en la ciudad de Kocani, Macedonia del norte, el domingo 16 de marzo de 2025, tras un gran incendio en un club nocturno la madrugada del domingo. (AP Foto/Armin Durgut)

Un hombre sostiene una fotografía de una de las víctimas de un incendio registrado en un club nocturno, durante una protesta en el poblado de Kocani, en Macedonia del Norte, el lunes 17 de marzo de 2025. (AP Foto/Boris Grdanoski)

La multitud vuelca un vehículo en una protesta cerca de la vivienda del propietario del club nocturno en que se registró un incendio mortal, después de una vigilia por las víctimas de la tragedia, en el poblado de Kocani, en Macedonia del Norte, el lunes 17 de marzo de 2025. (AP Foto/Armin Durgut)