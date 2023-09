La policía tailandesa exhibe un alijo de metanfetamina y heroína durante una conferencia de prensa en Bangkok, jueves 28 de setiembre de 2023. La policía tailandesa dijo el jueves que incautó uno de los mayores alijos de drogas ilícitas de su historia, con metanfetamina y heroína por un valor de calle estimado en 8,2 millones de dólares. (AP Foto/Sakchai Lalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.