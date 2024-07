Huracán Beryl pasa por Jamaica tras dejar al menos 7 muertos en el sureste del Caribe

Un hombre cubre las ventanas de un edificio para protegerlas de la llegada del huracán Beryl, en Kingston, Jamaica, el 2 de julio de 2024. (AP Foto/Collin Reid) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Esta imagen satelital de GOES-East Geo Color tomada el miércoles 3 de julio de 2024 a la 1:20 p.m. (hora del Este) y proporcionada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) muestra al huracán Beryl mientras avanza hacia Jamaica. (NOAA via AP)

Barcos de pesca, situados en medio de una calle para protegerlos de la llegada del huracán Beryl, en Kingston, Jamaica, el 2 de julio de 2024. (AP Foto/Collin Reid)

Turistas disfrutan la playa previo a la llegada del huracán Beryl en Cancún, México, el miércoles 3 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Llano)