Hijo de la vicepresidenta de Ecuador es llamado a juicio por corrupción

ARCHIVO - La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, asiste a una ceremonia de cambio de guardia en el palacio de gobierno de Carondelet en Quito, Ecuador, el 28 de noviembre de 2023. El hijo de la vicepresidenta fue llamado a juicio el martes 19 de noviembre de 2024, en un proceso judicial por presunto tráfico de influencias en la vicepresidencia.(Foto AP/Dolores Ochoa, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved