Hijo de Bolsonaro anuncia que se reubicará en EEUU mientras su padre enfrenta problemas legales

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llega a un marcha en apoyo a una propuesta para otorgar amnistía a los detenidos por irrumpir en los edificios de gobierno como parte de un supuesto golpe de Estado en 2023, el 16 de marzo de 2025, en Río de Janeiro. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved