Hambre, miedo, desesperación: palestinos intentan sobrevivir a la nueva fase de la guerra en Gaza

Palestinos tratan de rescatar a una mujer atrapada bajo los escombros de un edificio destruido por los ataques aéreos israelíes en un campo de refugiados en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 7 de diciembre de 2023. En los últimos días, los tanques israelíes han irrumpido en el sur de Gaza, empezando por Jan Yunis. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos rescatan a una mujer de entre los escombros de un edificio destruido por los ataques aéreos israelíes en un campo de refugiados en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 7 de diciembre de 2023. En los últimos días, los tanques israelíes han irrumpido en el sur de Gaza, empezando por Jan Yunis. Es el inicio de un nuevo capítulo sombrío en una guerra que ya ha matado a más de 17.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, y desplazó a 1,9 millones de personas, de acuerdo con las estimaciones de la ONU. (AP Foto/Mohammed Dahman). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una columna de humo marca el lugar donde se produjo un bombardeo israelí en Gaza, visto desde el sur de Israel, el 7 de diciembre de 2023. En los últimos días, los tanques israelíes han irrumpido en el sur de Gaza, empezando por Jan Yunis. Es el inicio de un nuevo capítulo sombrío en una guerra que ya ha matado a más de 17.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, y desplazó a 1,9 millones de personas, de acuerdo con las estimaciones de la ONU. (AP Foto/Leo Correa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos evacuan a un hombre herido tras los ataques aéreos israelíes en un campo de refugiados en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 7 de diciembre de 2023. En los últimos días, los tanques israelíes han irrumpido en el sur de Gaza, empezando por Jan Yunis. (AP Foto/Mohammed Dahman). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen de archivo, palestinos huyen de la ofensiva terrestre israelí en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 6 de diciembre de 2023. En los últimos días, los tanques israelíes han irrumpido en el sur de Gaza, empezando por Jan Yunis. Es el inicio de un nuevo capítulo sombrío en una guerra que ya ha matado a más de 17.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, y desplazó a 1,9 millones de personas, de acuerdo con las estimaciones de la ONU. (AP Foto/Mohammed Dahman, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen de archivo, palestinos desplazados por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza se congregan en un campamento de tiendas de campaña en Rafah, en el sur del enclave, el 4 de diciembre de 2023. Quienes se marcharon al sur de la Franja para refugiarse de la campaña militar que redujo al norte a escombros durante los dos últimos meses, se encuentran ahora atrapados en una zona cada vez más reducida a medida que Israel expande su invasión. (AP Foto/Fatima Shbair, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen de archivo, un palestino llora junto a los cuerpos de familiares muertos en los bombardeos israelíes, en el hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 4 de diciembre de 2023. En los últimos días, los tanques israelíes han irrumpido en el sur de Gaza, empezando por Jan Yunis. Es el inicio de un nuevo capítulo sombrío en una guerra que ya ha matado a más de 17.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, y desplazó a 1,9 millones de personas, de acuerdo con las estimaciones de la ONU. (AP Foto/Mohammed Dahman, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen de archivo, palestinos huyen de la ofensiva terrestre del ejército israelí en Jan Yunis, Franja de Gaza, el 6 de diciembre de 2023. En los últimos días, los tanques israelíes han irrumpido en el sur de Gaza, empezando por Jan Yunis. Es el inicio de un nuevo capítulo sombrío en una guerra que ya ha matado a más de 17.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, y desplazó a 1,9 millones de personas, de acuerdo con las estimaciones de la ONU. (AP Foto/Mohammed Dahman, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.