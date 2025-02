Hamás libera a tres rehenes en el intercambio más fluido tras el cese del fuego en Gaza

Activistas realizan una sentada en una calle, con paraguas blancos, para pedir la liberación de los rehenes cautivos en la Franja de Gaza, ante la oficina de la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv, Israel, el 31 de enero de 2025. (AP Foto/Oded Balilty) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El israelí Ofer Kalderon, que estaba retenido por Hamás desde el 7 de octubre de 2023, saluda antes de ser entregado por combatientes del grupo insurgente a la Cruz Roja, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 1 de febrero de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Presos palestinos son recibidos al bajar de un bus de Cruz Roja tras su liberación de una cárcel israelí en virtud del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, en Ramala, Cisjordania, el 1 de febrero de 2025. (AP Foto/Nasser Nasser) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La familia del rehén israelí Ofer Kalderon reacciona al ver en televisión su liberación, en Kfra Saba, en el sur de Israel, el 1 de febrero de 2025. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Insurgentes de Hamás toman posiciones para la liberación de Ofer Kalderon, retenido por el grupo insurgente en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, antes de su entrega a la Cruz Roja, en Jan Yunis, en el sur de la Franja, el 1 de febrero de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.