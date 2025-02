Hamás libera a tres israelíes a cambio de prisioneros palestinos como parte de alto al fuego en Gaza

En esta imagen de archivo, combatientes de Hamás toman posiciones antes de la liberación de un rehén en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 1 de febrero de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Los rehenes israelíes (de izquierda a derecha) Ohad Ben Ami, Eli Sharabi y Or Levy, que estuvieron retenidos por Hamás en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, escoltados por combatientes de Hamás antes de ser entregados a la Cruz Roja en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, el 8 de febrero de 2025. (AP Foto/Mohammad Abu Samra)

Palestinos excarcelados llegan a la Franja de Gaza luego de ser liberados por Israel como parte de un cese al fuego el sábado 8 de febrero de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

En esta combinación de imágenes sin fechar distribuidas por Hostages Family Forum, se muestra a Or Levy, Eli Sharabi y Ohad Ben Ami. Todos fueron llevados a Gaza tras su secuestro el 7 de octubre de 2023. (Hostages Family Forum vía AP)

El rehén israelí Ohad Ben Ami, retenido por Hamás en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, escoltado por combatientes de Hamás antes de ser entregado a la Cruz Roja en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, el 8 de febrero de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

El rehén israelí Eli Sharabi, retenido por Hamás en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, escoltado por combatientes de Hamás antes de ser entregado a la Cruz Roja en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, el 8 de febrero de 2025. (AP Foto/

El rehén israelí Or Levy, que estaba retenido por Hamás en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, escoltado por combatientes de Hamás antes de ser entregado a la Cruz Roja, en Deir al-Balah, Gaza, el 8 de febrero de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

Amigos y familiares observan la liberación de los rehenes israelíes Ohad Ben Ami y Eli Sharabi, en el Kibbutz Be'eri, Israel, el 8 de febrero del 2025. (AP foto/Maya Alleruzzo)