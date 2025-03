Hamás acepta liberar a rehén estadounidense-israelí y cuerpos de 4 ciudadanos con doble nacionalidad

Un grupo de palestinos cruza desde el retén del Ejército israelí en Kalandia, cerca de la ciudad cisjordana de Ramala, hacia Jerusalén, para participar en las oraciones del viernes en la mezquita de Al-Aqsa, durante el mes sagrado musulmán de ramadán, el viernes 14 de marzo de 2025. (AP Foto/Nasser Nasser) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved