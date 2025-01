Hamás acepta el borrador de cese el fuego en Gaza y liberación de rehenes, según funcionarios

Edificios destruidos en la Franja de Gaza vistos desde el sur de Israel el lunes 13 de enero de 2025. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Manifestantes sostienen antorchas durante una protesta para pedir la liberación inmediata de rehenes en la Franja de Gaza retenidos por el grupo armado Hamás, en Tel Aviv, Israel, el lunes 13 de enero de 2025. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Palestinos cargan el cuerpo de un pariente asesinado n un bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza, en el Hospital Al Aqsa en Deir Al-Balah, el martes 14 de enero de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved