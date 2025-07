Guterres advierte sobre el cambio climático: "Necesitamos seguir luchando"

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en entrevista con The Associated Press en la sede del organismo, el martes 22 de julio de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Adam Gray)

En entrevista exclusiva con The Associated Press, Guterres elogió el poder de las fuerzas del mercado en lo que calificó repetidamente como “una batalla” para salvar el planeta. Señaló dos nuevos informes de la ONU que muestran la caída en picado del costo de la energía solar y eólica y el creciente desarrollo y capacidad de esas fuentes de energía verde. Advirtió a aquellos que se aferran a los combustibles fósiles que podrían arruinarse haciéndolo.

“La ciencia y la economía muestran el camino”, dijo Guterres en una entrevista de 20 minutos en su sala de conferencias en el piso 38, con vista al horizonte de Nueva York. “Lo que necesitamos es la voluntad política para tomar las decisiones necesarias en los marcos regulatorios, en los aspectos financieros, en otras dimensiones políticas. Los gobiernos deben tomar decisiones para no ser un obstáculo a la tendencia natural de acelerar la transición a las energías renovables”.

Pero no hay que esperar un plan de esa naturaleza por parte de Estados Unidos. El presidente Donald Trump se ha retirado del histórico acuerdo climático de París, ha reducido los esfuerzos para impulsar la energía renovable y ha hecho de los combustibles fósiles una prioridad, incluido el más sucio en términos de clima y salud, el carbón.

“Obviamente, la administración (de Trump) en sí misma es un obstáculo, pero hay otros. El gobierno de Estados Unidos no controla todo”, dijo Guterres. Por supuesto, Trump se retiró del acuerdo de París, pero muchos estados y ciudades tratan de cumplir con los objetivos del gobierno del expresidente Joe Biden para evitar el cambio climático al reducir la quema de carbón, petróleo y gas natural, los cuales liberan gases que atrapan el calor, dijo Guterres.

“La gente no quiere perder dinero. La gente no quiere invertir en algo que se convertirá en activos en desuso”, dijo Guterres. “Y creo que, incluso en Estados Unidos, seguiremos viendo una reducción de emisiones, no tengo ninguna duda al respecto”.