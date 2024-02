Guatemala: suspenden audiencia que debía determinar si periodista preso va a segundo juicio

El líder indígena maya achi Pedro González, a la derecha, saluda al periodista detenido José Rubén Zamora, quien llega a la corte para un nuevo juicio en la ciudad de Guatemala, el miércoles 21 de febrero de 2024. Zamora, fundador del diario cerrado "El Periódico de Guatemala", fue sentenciado a seis años de prisión en 2023 por lavado de dinero, pero un tribunal superior anuló esa decisión y ordenó un nuevo juicio. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.